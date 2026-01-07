Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
mercoledì 7 gennaio 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Dovbyk, Galatsaray, calcio estero e Mondiali 2026: le ultimissime

Dovbyk, Galatsaray, calcio estero e Mondiali 2026: le ultimissime

Lesione alla coscia sinistra per l'ucraino. Il club turco interessato a Frattesi. Neymar rinnova col Santos. La parterschip tra Fifa e Lenovo
2 min
TagsRomaInterNeymar

 

 

Artem Dovbyk ha ritrovato il gol contro il Lecce (aveva segnato ai salentini anche l'anno scorso), ma anche un nuovo infortunio. L'attaccante ha sentito il muscolo tirare e ha lasciato il campo nella ripresa, permettendo al baby Romano di esordire in prima squadra al Via del Mare. L'ucraino oggi ha svolto gli esami e dovrà tornare ai box. Gli esami stavolta hanno evidenziato una lesione muscolare di lieve entità alla coscia sinistra, da valutare giorno dopo giorno. Lo stop previsto in questi casi è di circa due settimane

 

L’interesse del Galatasaray per Frattesi esiste, ma non si è ancora concretizzato in un’offerta. Solo ipotesi sulle modalità dell’operazione, ovvero un prestito da 5 milioni con opzione di riscatto fissata a 30

 

È arrivata l’ufficialità: Neymar continuerà la sua avventura con il Santos. Il club brasiliano ha comunicato il prolungamento del contratto dell’attaccante fino al 31 dicembre 2026

 

FIFA Lenovo insieme in vista dei Mondiali del 2026. Una partnership che nasce grazie al lancio di diverse innovazioni basate sull'intelligenza artificiale, a pochi mesi dalla competizione che vedrà protagoniste ben 48 nazionali. Una collaborazione tesa a migliorare le tecnologie di arbitraggio, analisi e prestazioni, senza dimenticare la regola del fuorigioco.

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di On Air

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS