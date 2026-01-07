Dovbyk, Galatsaray, calcio estero e Mondiali 2026: le ultimissime

Artem Dovbyk ha ritrovato il gol contro il Lecce (aveva segnato ai salentini anche l'anno scorso), ma anche un nuovo infortunio. L'attaccante ha sentito il muscolo tirare e ha lasciato il campo nella ripresa, permettendo al baby Romano di esordire in prima squadra al Via del Mare. L'ucraino oggi ha svolto gli esami e dovrà tornare ai box. Gli esami stavolta hanno evidenziato una lesione muscolare di lieve entità alla coscia sinistra, da valutare giorno dopo giorno. Lo stop previsto in questi casi è di circa due settimane.

L’interesse del Galatasaray per Frattesi esiste, ma non si è ancora concretizzato in un’offerta. Solo ipotesi sulle modalità dell’operazione, ovvero un prestito da 5 milioni con opzione di riscatto fissata a 30

È arrivata l’ufficialità: Neymar continuerà la sua avventura con il Santos. Il club brasiliano ha comunicato il prolungamento del contratto dell’attaccante fino al 31 dicembre 2026.

FIFA e Lenovo insieme in vista dei Mondiali del 2026. Una partnership che nasce grazie al lancio di diverse innovazioni basate sull'intelligenza artificiale, a pochi mesi dalla competizione che vedrà protagoniste ben 48 nazionali. Una collaborazione tesa a migliorare le tecnologie di arbitraggio, analisi e prestazioni, senza dimenticare la regola del fuorigioco.