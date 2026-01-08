Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
giovedì 8 gennaio 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Raspadori, Ratkov, Fiorentina e Nba: le ultimissime

Raspadori, Ratkov, Fiorentina e Nba: le ultimissime

I giallorossi vicinissimi all'attaccante. I biancocelesti ufficializzano l'acquisto del serbo. I viola prendono Brescianini. Le ultime dal basket Usa
2 min
TagsraspadoriLazio

 

 

 

La Roma e Raspadori sono sempre più vicini. In casa giallorossa cresce la fiducia per la riuscita dell'affare, con l'ultima offerta fatta al giocatore che è piaciuta molto. Mentre è ormai trovato da tempo l'accordo con l'Atletico Madrid (prestito a 2,5 milioni, riscatto fissato a 19), il ds Massara è vicinissimo ad ottenere il '' definitivo dall'ex Napoli. 

 

Dopo le visite mediche in mattinata, Petar Ratkov è ufficialmente un nuovo giocatore della Lazio e primo rinforzo per Sarri in questo mercato di gennaio.

 

La Fiorentina, con il nuovo ds Fabio Paratici, è scatenata sul mercato. Il club viola è piombato su Baldanzi e Dragusin per rinforzare la squadra di Vanoli, ma intanto ha chiuso un altro colpo a centrocampo: si tratta di Marco Brescianini, in arrivo dall’Atalanta. 

 

Nella notte italiana si sono disputate dodici partite del campionato di basket Nba. Successo travolgente di San Antonio che batte nettamente i Lakers per 107-91, i Charlotte Hornets perdono contro i Toronto Raptors in casa per 96-97, i Detroit Pistons sconfiggono i Chicago Bulls per 108-93. 

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di On Air

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS