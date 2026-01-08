Raspadori, Ratkov, Fiorentina e Nba: le ultimissime

La Roma e Raspadori sono sempre più vicini. In casa giallorossa cresce la fiducia per la riuscita dell'affare, con l'ultima offerta fatta al giocatore che è piaciuta molto. Mentre è ormai trovato da tempo l'accordo con l'Atletico Madrid (prestito a 2,5 milioni, riscatto fissato a 19), il ds Massara è vicinissimo ad ottenere il 'sì' definitivo dall'ex Napoli.

Dopo le visite mediche in mattinata, Petar Ratkov è ufficialmente un nuovo giocatore della Lazio e primo rinforzo per Sarri in questo mercato di gennaio.

La Fiorentina, con il nuovo ds Fabio Paratici, è scatenata sul mercato. Il club viola è piombato su Baldanzi e Dragusin per rinforzare la squadra di Vanoli, ma intanto ha chiuso un altro colpo a centrocampo: si tratta di Marco Brescianini, in arrivo dall’Atalanta.

Nella notte italiana si sono disputate dodici partite del campionato di basket Nba. Successo travolgente di San Antonio che batte nettamente i Lakers per 107-91, i Charlotte Hornets perdono contro i Toronto Raptors in casa per 96-97, i Detroit Pistons sconfiggono i Chicago Bulls per 108-93.