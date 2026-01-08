Lazio, Ratkov ha terminato le visite mediche: pronto per la firma

La Lazio è pronta ad accogliere ufficialmente il suo primo rinforzo di questa finestra di mercato. Petar Ratkov, dopo essere atterrato nella serata di ieri (7 gennaio) a Fiumicino, in mattinata ha svolto le visite mediche, prima di firmare il contratto che lo legherà al club biancoceleste. Si tratta del primo rinforzo di questa sessione di mercato, e dell'intera stagione, per la Lazio.