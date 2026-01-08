Lazio, Ratkov ha terminato le visite mediche: pronto per la firma
La Lazio è pronta ad accogliere ufficialmente il suo primo rinforzo di questa finestra di mercato. Petar Ratkov, dopo essere atterrato nella serata di ieri (7 gennaio) a Fiumicino, in mattinata ha svolto le visite mediche, prima di firmare il contratto che lo legherà al club biancoceleste. Si tratta del primo rinforzo di questa sessione di mercato, e dell'intera stagione, per la Lazio.
Ratkov ha terminato le visite mediche: ora la firma con la Lazio
Classe 2003, Petar Ratkov è il nuovo centravanti a disposizione di Maurizio Sarri. L'attaccante serbo arriva dal Salisburgo in un'operazione complessiva da 14 milioni di euro. Nello scacchiere di Sarri va a sostituire Taty Castellanos, partito in direzione Premier League, al West Ham. Terminate le visite mediche, adesso non è attesa che la firma ufficiale che legherà Ratkov alla Lazio, nello stesso giorno in cui Guendouzi è partito, direzione Turchia, per firmare con il Fenerbahce.