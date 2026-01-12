Juve, Genoa, Napoli e Real Madrid: le ultimissime

Tutto troppo facile per la Juventus: 5-0 contro la Cremonese nel monday night della 20esima giornata . Allo Stadium dominio assoluto dei bianconeri fin dai primi minuti.

Il Genoa soffre per un tempo, poi dilaga contro il Cagliari e vola a + 5 dalla zona caldissima della classifica, agganciando proprio i sardi. Mastica amaro la squadra di Pisacane, che non avrebbe meritato il pesante passivo dopo un ottimo primo tempo.

Non c'è pace per Alex Meret, 28enne portiere del Napoli e della Nazionale che fin qui ha vissuto una stagione poco fortunata. Tornato in gruppo dopo la frattura al piede che lo aveva tenuto ai box per diverse settimane, il portiere si è infatti fermato di nuovo. A comunicare lo stop del portiere è stato lo stesso club azzurro: "Nel corso dell'allenamento Alex Meret ha riportato un trauma distorsivo alla spalla sinistra", ha scritto il Napoli in coda al report giornaliero pubblicato sul proprio sito ufficiale.

Xabi Alonso non è più l'allenatore del Real Madrid. L'ex manager del Bayer Leverkusen paga a caro prezzo la sconfitta maturata in finale di Supercoppa Spagnola contro il Barcellona di Hansi Flick e la discontinuità registrata in campionato e in Champions League.