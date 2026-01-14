Inter, Napoli, Fiorentina e Nba: le ultimissime

Tempo di recuperi per la Serie A, con le squadre impegnate a dicembre nella Supercoppa Italiana che recuperano la 16ª giornata di campionato. Ad aprire era stato il passo falso del Napoli, con l'Inter di Chivu che ne ha approfittato al meglio. Al San Siro i nerazzurri battono 1-0 il Lecce grazie alla rete nel finale di Pio Esposito, entrato dalla panchina.

Pari senza gol al Maradona nel recupero della sedicesima giornata tra Napoli e Parma. Non sfondano gli azzurri di Conte, tiene la diga eretta da Cuesta a difesa dell'area di rigore dei gialloblù.

La notizia era nota da settimane, adesso è arrivata l'ufficialità. Fabio Paratici sarà il nuovo direttore sportivo della Fiorentina. Ad annunciarlo è stato lo stesso club toscano, attraverso un comunicato ufficiale.

Sette le sfide che hanno caratterizzato l'ultimo turno di Nba. Spicca il netto successo degli Oklahoma City con i San Antonio Spurs per 119-98, frutto di una maxi fuga costruita nel terzo quarto (40-24). Shai Gilgeous-Alexander domina il palco realizzando 34 punti. Dopo tre sconfitte consecutive, tornano alla vittoria i Los Angeles Lakers. LeBron (31 punti, 10 assist e 9 rimbalzi) e compagni sconfiggono gli Atlanta Hawks con il punteggio di 141 a 116.