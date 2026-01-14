Napoli-Parma diretta Serie A: segui il match al Maradona LIVE
Lo stadio Maradona è il teatro della sfida valida per il recupero della sedicesima giornata tra Napoli e Parma. La squadra di Conte è reduce dal pareggio per 2-2 a San Siro contro l'Inter: vincendo si porterebbe momentaneamente a -1 dai nerazzurri capolista operando il temporaneo sorpasso sul Milan secondo (+1). Gli uomini di Cuesta cercano continuità dopo il successo nello scontro salvezza contro il Lecce (2-1 in trasferta). Segui il match in diretta testuale su CorrieredelloSport.it: aggiornamenti in tempo reale.
17:30
Serie A, la classifica prima di Napoli-Parma
Serie A, la situazione in classifica prima di Napoli-Parma.
17:20
Conte sceglie Lang
Conte sceglie Lang: l'obiettivo è restare al Napoli. A Milano è partito fra le riserve ma è stato decisivo servendo a McTominay il pallone del secondo gol.
17:15
Dove vedere Napoli-Parma in tv
Dove vedere Napoli-Parma in tv e live streaming.
17:10
Napoli-Parma, tutte le curiosità prepartita
Napoli-Parma, tutto sulla sfida al Maradona: le curiosità preparatita (Fonte: Opta).
17:05
Napoli, la probabile formazione di Conte
Napoli-Parma, la probabile formazione di Conte.
17:00
Napoli-Parma, alle 18:30 il calcio d'inizio
Scatta il conto alla rovescia per Napoli-Parma, gara valida per il recupero della sedicesima giornata di Serie A: fischio d'inizio alle 18:30.
Stadio Maradona - Napoli