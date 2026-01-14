Corriere dello Sport.it
mercoledì 14 gennaio 2026
Napoli-Parma diretta Serie A: segui il match al Maradona LIVE

Al Maradona gli uomini di Conte e Cuesta si sfidano nella gara valida per il recupero della sedicesima giornata di campionato: aggiornamenti in tempo reale
3 min
TagsnapoliparmaSerie A
Aggiorna

Lo stadio Maradona è il teatro della sfida valida per il recupero della sedicesima giornata tra Napoli e Parma. La squadra di Conte è reduce dal pareggio per 2-2 a San Siro contro l'Inter: vincendo si porterebbe momentaneamente a -1 dai nerazzurri capolista operando il temporaneo sorpasso sul Milan secondo (+1). Gli uomini di Cuesta cercano continuità dopo il successo nello scontro salvezza contro il Lecce (2-1 in trasferta). Segui il match in diretta testuale su CorrieredelloSport.it: aggiornamenti in tempo reale.

17:30

Serie A, la classifica prima di Napoli-Parma

Serie A, la situazione in classifica prima di Napoli-Parma. CONSULTA LA CLASSIFICA

17:20

Conte sceglie Lang

Conte sceglie Lang: l'obiettivo è restare al Napoli. A Milano è partito fra le riserve ma è stato decisivo servendo a McTominay il pallone del secondo gol. LEGGI L'APPROFONDIMENTO

17:15

Dove vedere Napoli-Parma in tv

Dove vedere Napoli-Parma in tv e live streaming. LEGGI TUTTO

17:10

Napoli-Parma, tutte le curiosità prepartita

Napoli-Parma, tutto sulla sfida al Maradona: le curiosità preparatita (Fonte: Opta).

17:05

Napoli, la probabile formazione di Conte

Napoli-Parma, la probabile formazione di Conte. SFOGLIA LA GALLERY

17:00

Napoli-Parma, alle 18:30 il calcio d'inizio

Scatta il conto alla rovescia per Napoli-Parma, gara valida per il recupero della sedicesima giornata di Serie A: fischio d'inizio alle 18:30.

Stadio Maradona - Napoli

 

