Napoli-Parma diretta Serie A: segui il match al Maradona LIVE

Lo stadio Maradona è il teatro della sfida valida per il recupero della sedicesima giornata tra Napoli e Parma. La squadra di Conte è reduce dal pareggio per 2-2 a San Siro contro l'Inter: vincendo si porterebbe momentaneamente a -1 dai nerazzurri capolista operando il temporaneo sorpasso sul Milan secondo (+1). Gli uomini di Cuesta cercano continuità dopo il successo nello scontro salvezza contro il Lecce (2-1 in trasferta). Segui il match in diretta testuale su CorrieredelloSport.it: aggiornamenti in tempo reale.