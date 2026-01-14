Conte sulla squalifica: "Anche altri come me, vuol dire che qualcosa non funziona"

Antonio Conte prima del recupero di campionato contro il Parma , è tornato a parlare dell'espulsione rimediata a San Siro nella partita contro l'Inter . "Due giornate di squalifica? Non voglio tornare su un episodio che sta vedendo protagonisti tanti allenatori", ha affermato ai microfoni di Dazn. " Vuol dire che qualcosa non funziona . Ma non voglio tornare indietro su questo". L'allenatore degli azzurri non sarà in panchina per la partita contro il Parma e salterà anche la prossima contro il Sassuolo . Analizzando invece la partita del Maradona: "Bisogna voltare subito pagina. Pensiamo alla partita di oggi, c'era poco tempo di recupero. Buona prestazione a Milano contro l'Inter, il calendario però incalza dunque bisogna subito voltare pagina".

Le parole di Conte

Conte prosegue: "Hojlund è migliorato tantissimo da quando è arrivato. Nella loro crescita, giocatori come lui hanno bisogno di persone che le migliorano, nel posizionamento, nella qualità tecnica, nell'attacco delo spazio e nell'attacco dei difensori. Il compito nostro è migliorare i giocatori e farli diventare più forti di come arrivano. Neres? Non poteva partire dall'inizio oggi, ha fatto un mezzo allenamento ieri. Non è neanche detto che possa entrare. Se è sicuro al 100% può anche entrare e fare un pezzo, altrimenti sta tranquillo".