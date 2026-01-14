Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
mercoledì 14 gennaio 2026
Corriere dello Sport.it
Conte sulla squalifica: "Anche altri come me, vuol dire che qualcosa non funziona"

Prima della partita casalinga contro il Parma, l'allenatore del Napoli è tornato a parlare di quanto successo nella partita contro l'Inter: ecco cosa ha detto
2 min
TagsnapoliparmaSerie A
Napoli

Napoli

Tutte le notizie sulla squadra

Antonio Conte prima del recupero di campionato contro il Parma, è tornato a parlare dell'espulsione rimediata a San Siro nella partita contro l'Inter. "Due giornate di squalifica? Non voglio tornare su un episodio che sta vedendo protagonisti tanti allenatori", ha affermato ai microfoni di Dazn. "Vuol dire che qualcosa non funziona. Ma non voglio tornare indietro su questo". L'allenatore degli azzurri non sarà in panchina per la partita contro il Parma e salterà anche la prossima contro il Sassuolo. Analizzando invece la partita del Maradona: "Bisogna voltare subito pagina. Pensiamo alla partita di oggi, c'era poco tempo di recupero. Buona prestazione a Milano contro l'Inter, il calendario però incalza dunque bisogna subito voltare pagina". 

Le parole di Conte

Conte prosegue: "Hojlund è migliorato tantissimo da quando è arrivato. Nella loro crescita, giocatori come lui hanno bisogno di persone che le migliorano, nel posizionamento, nella qualità tecnica, nell'attacco delo spazio e nell'attacco dei difensori. Il compito nostro è migliorare i giocatori e farli diventare più forti di come arrivano. Neres? Non poteva partire dall'inizio oggi, ha fatto un mezzo allenamento ieri. Non è neanche detto che possa entrare. Se è sicuro al 100% può anche entrare e fare un pezzo, altrimenti sta tranquillo".

