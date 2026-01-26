Roma, Napoli, Champions League e tennis: le ultimissime

La Roma perde Koné per almeno un mese. Nella partitia di ieri contro il Milan il centrocampista francese ha riportato una lesione muscolare di secondo grado alla coscia destra.

Piove sul bagnato in casa Napoli. Antonio Conte dovrà infatti fare a meno di Vanja Milinkovic-Savic per circa un mese: il portiere serbo ha svolto esami strumentali, presso il 'Pineta Grande Hospital', che hanno evidenziato un'elongazione al bicipite femorale della coscia sinistra.

Napoli-Chelsea, viene affidata all' esperto Turpin che dal 2015 ad oggi ha arbitrato 58 gare in Champions. Il fischietto turco Kovacs, si occuperà di Dortmund-Inter.

Sarà Ben Shelton l'avversario di Jannik Sinner nei quarti di finale degli Australian Open. Per il campione in carica l'allarme è rientrato dopo i crampi accusati nel match con Spizzirri e, complici le temperature più miti, ha superato in tre set (6-1 6-3 7-6) il connazionale Luciano Darderi.