lunedì 2 febbraio 2026
Udinese-Roma, Zanetti, Coppa Italia e Olimpiadi: le ultimissime

Udinese-Roma, Zanetti, Coppa Italia e Olimpiadi: le ultimissime

I giallorossi perdono in trasferta. Il Verona esonera l'allenatore italiano. Designati gli arbitri dei quarti di questa settimana. Rebecca Passler squalificata
3 min
TagsRomaVeronacoppa italia

 

 

Il monday night della 23ª giornata di Serie A dice Udinese: la squadra di Runjaic si impone 1-0 sulla Roma grazie ad una punizione di Ekkelenkamp in apertura di ripresa.

L’Hellas Verona FC ha comunicato ufficialmente di aver sollevato Paolo Zanetti dall’incarico di allenatore della Prima Squadra. La scelta arriva dopo un periodo particolarmente difficile sul piano dei risultati e con la classifica che vede il Verona all’ultimo posto in Serie A con 14 punti. 

L'Aia ha ufficializzato le designazioni arbitrali per le gare che aprono il programma dei quarti di finale di Coppa Italia calendarizzate in settimana. Per la sfida tra l'Inter di Chivu e il Torino di Baroni, in campo mercoledì 4 febbraio alle 21 all''U-Power Stadium' di Monza, è stato designato Matteo Marchetti della sezione di Ostia Lido. Il giorno dopo, giovedì 5 febbraio, si scende in campo alla 'New Balance Arena' per l'attesa sfida tra Atalanta Juve (calcio d'inizio alle 21). Il match di Bergamo tra la 'Dea' di Palladino e la 'Vecchia Signora' di Spalletti sarà diretto da Michael Fabbri della sezione di Ravenna.

Scoppia il primo caso di doping alle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina, al via venerdì 6 febbraio. L'azzurra del biathlon Rebecca Passler, classe 2001, è stata trovata positiva al letrozolo durante un controllo out of competition. Il farmaco, inibitore dell'aromatasi, viene utilizzato in casi oncologici ma può ridurre anche il livello di estrogeni. L'azzurra sarà sospesa.

 

