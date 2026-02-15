Corriere dello Sport.it
domenica 15 febbraio 2026
Napoli-Roma, Bologna, Juve e Olimpiadi Invernali: le ultimissime

Finisce in parità al Maradona. I rossoblù vincono contro il Torino. Elkann chiama Gravina. Brignone entra nella leggenda
Pari al Maradona nella sfida tra Napoli Roma: 2-2 nella sfida valida per la venticinquesima giornata di Serie A.  Il Napoli consolida il terzo posto, mentre la Roma scavalca la Juve e sale al quarto. 

 

Il Bologna batte il Torino 2-1 al termine di una gara equilibrata e decisa da tre reti segnate nella ripresa. Moro e Castro regalano il successo ad Italiano e condannano Baroni alla dodicesima sconfitta in campionato. Grazie a questo successo i rossoblù si riscattano dopo il ko in Coppa Italia e raggiungono la Lazio a quota 33 punti in classifica. 

 

John Elkann chiama il presidente della Figc Gabriele Gravina. Nel day after di Inter-Juve, il numero uno di Exor ha manifestato tutto il suo disappunto per i ripetuti errori arbitrali rilevati dalla società bianconera nel corso di questo campionato. Condividendo la presa di posizione di Giorgio Chiellini e Damien Comolli nel dopo gara, Elkann ha sollecitato l'individuazione di soluzioni utili a migliorare il sistema e a garantire la credibilità del sistema calcio italiano. 

 

Federica Brignone entra nella leggenda dello sport italiano: la Tigre di La Salle vince la medaglia d'oro olimpica anche nello slalom gigante dopo aver trionfato nel Super G. L'azzurra chiude in testa con 0.62 sulla svedese Hector e la norvegese Stjernesund, argento a pari merito

 

