Serie A, Inter, Juve e Ranking Uefa: le ultimissime

Continua il momento magico del Sassuolo di Fabio Grosso, che nell'anticipo della 26ª giornata di Serie A batte 3-0 il Verona e centra la quarta vittoria nelle ultime cinque giornate di campionato

Lautaro Martinez resterà fuori tra le tre e le quattro settimane: salterà il derby. Questa mattino l'attaccante dell'Inter si è sottopoto a esami clinici e strumentali, presso l’Istituto Humanitas di Rozzano, che hanno evidenziato un risentimento muscolare al soleo della gamba sinistra.

La Figc ha respinto la richiesta di grazia per Kalulu. Il presidente della Federcalcio, Gabriele Gravina, ha respinto la richiesta di 'grazia' sportiva per il giocatore, avanzata dalla Juve dopo l'espulsione nella partita con l'Inter e la squalifica per una giornata. La decisione del no è stata comunicata da poco al club bianconero.

Ranking UEFA aggiornato. L'Italia è quinta e rincorre la Germania seconda per ottenere quinto posto per la prossima edizione della Champions League. L’Inghilterra, dopo la fine delle fasi campionato di Champions League, Europa League e Conference League, è già sicura dello slot aggiuntivo e resta, dunque, una sola possibilità per tutte le altre nazioni di partecipare alla prossima edizione della massima competizione europea per club con una squadra in più.