Lazio, Inter, Juve e Napoli: le ultimissime

Cagliari e Lazio non vanno oltre lo 0-0 all'Unipol Domus, muovendo le rispettive classifiche nella partita che ha chiuso il sabato di calcio in Serie A. La sfida valida per la 26esima giornata di campionato termina a reti bianche, con un primo tempo segnato da tre occasioni di marca rossoblù. Nella ripresa meglio i biancocelesti, ma senza particolari squilli.

È ancora Inter. Anche al Via del Mare passa la capolista, che supera il Lecce per 2-0 e allunga in vetta, portandosi a +10 sul Milan, impegnato domenica contro il Parma. Priva di Lautaro, la squadra di Chivu fatica a sbloccare il risultato, ma nella ripresa sfrutta alla perfezione due calci piazzati per colpire nel momento decisivo del match e conquistare la settima vittoria consecutiva in campionato.

La Juventus crolla allo Stadium: 2-0 per il Como. Fabregas festeggia una vittoria storica per i suoi che vanno a -1 dalla squadra di Spalletti e si avvicinano sensibilmente al quarto posto.

Ormai ci siamo: è atteso per domani il rientro in Italia di Kevin De Bruyne. Quattro mesi dopo l’infortunio (25 ottobre contro l’Inter) e il successivo intervento chirurgico ad Anversa, il 29 ottobre, KDB è pronto a tornare a Napoli per riavvicinarsi al ritorno in campo. Un passo alla volta. Già domani potrebbe rivedersi al Training Center di Castel Volturno dopo essere rimasto in Belgio per la prima fase di riabilitazione dopo la lesione al bicipite femorale della coscia destra rimediata contro i nerazzurri. Adesso inizierà il processo di riatletizzazione che sarà l’ultimo corridoio prima del ritorno in campo.