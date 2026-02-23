Bologna, Fiorentina, Lazio e Torino: le ultimissime
Vince di misura il Bologna sull'Udinese, che dunque mette fine al digiuno casalingo che durava da novembre. Dopo un primo tempo sottotono, le due formazioni rientrano in campo più pimpanti, e ad avere la meglio sono i padroni di casa guidati da Italiano che al 75' concretizzano dagli undici metri con Bernardeschi, su penalty conquistato da Castro.
Basta un gol di Kean (13') nel primo tempo per decidere il derby toscano tra Fiorentina e Pisa al Franchi: la squadra di Vanoli, alla terza vittoria consecutiva tra campionato e Conference, si porta così a 24 punti in classifica
Piove sul bagnato in casa Lazio. I biancocelesti di Maurizio Sarri dovranno infatti fare a meno di Nicolò Rovella per le prossime partite. Il classe 2001, in data odierna (lunedì 23 febbraio), si è sottoposto a intervento chirurgico dopo la frattura alla clavicola subita nel corso del match dell'Unipol Domus contro il Cagliari.
È ufficiale l'esonero di Marco Baroni da parte del Torino. Fatale per il tecnico toscano la pesante sconfitta subita con il Genoa, ma più in generale una stagione fin qui sotto le aspettative.