Juve-Galatasaray, Uefa, Serie A e tennis: le ultimissime

La Juventus è chiamata all'impresa contro il Galatasaray: gli uomini di Spalletti devono vincere con 4 gol di scarto per ribaltare il 5-2 dell'andata e strappare il pass per gli ottavi di Champions. Yilidiz convocato, dovrebbe partire dal 1': McKennie verso il ruolo di esterno basso a sinistra.

Gianluca Prestianni non potrà scendere in campo per la sfida di ritorno tra il Real Madrid e il Benfica. Ad annunciarlo è stata, attraverso un comunicato ufficiale, la UEFA, in risposta al ricorso presentato dal club portoghese contro la sanzione provvisoria inflita al calciatore in seguito al caso di presunte offese razziste rivolte a Vinicius nella gara di andata.

La 27ª giornata di Serie A, partirà venerdì 27 febbraio alle 20:45 con l'anticipo tra Parma-Cagliari e si concluderà con le gare di lunedì 2 marzo, Pisa-Bologna e Udinese-Fiorentina. L'Aia, ha reso noti gli arbitri designati per questa giornata tramite una nota ufficiale.

Flavio Cobolli e Mattia Bellucci superano il primo turno dell''Abierto Mexicano Telcel presentado por HSBC', il torneo Atp 500 in scena sul duro all'Arena GNP Seguros di Acapulco, in Messico