Caso razzismo contro Vinicius, Prestianni si difende ma Infantino si dice "scioccato"

Continua a far discutere quanto successo durante Benfica-Real Madrid . La partita è stata interrotta per dieci minuti dopo che il direttore di gara Letexier ha attivato il protocollo antirazzismo su segnalazione di Vinicius . Il brasiliano ha accusato l'argentino Prestianni del Benfica di averlo chiamato "mono", in italiano "scimmia", con accezione razzista. Da lì ne è scaturito un accesso contrasto tra le parti, conclusosi in campo dopo una decina di minuti, ma che sta continuando fuori. Prima con la difesa di Mourinho , poi con il tweet di Mbappé, e sta proseguendo anche con la voce del protagonista Prestianni che ha detto la sua su X.

Prestianni si difede: "Non inventate altro"

Il giocatore del Benfica ha ricondiviso il messaggio del suo club che afferma che i giocatori del Real Madrid fossero troppo distanti per ascoltare le presunte offese. Prestianni ricondividendo scrive: "Tutti puntano il dito contro di me perché nascondo la bocca con la maglietta, quando è risaputo che tutti i giocatori di calcio si coprono la bocca per parlare. Non inventate altro".

Infantino: "Scioccato e rattristato, non c'è spazio per il razzismo"

Sulla vicenda è intervenuto anche il presidente della Fifa Gianni Infantino: "Sono rimasto scioccato e rattristato nel vedere l'episodio di presunto razzismo nei confronti di Vinícius Júnior nella partita di UEFA Champions League tra SL Benfica e Real Madrid CF. Non c'è assolutamente spazio per il razzismo nel nostro sport e nella società: abbiamo bisogno che tutte le parti interessate agiscano e chiedano conto ai responsabili. Alla FIFA, attraverso la Global Stand Against Racism e il Players' Voice Panel, ci impegniamo a garantire che giocatori, dirigenti e tifosi siano rispettati e protetti e che vengano adottate misure appropriate in caso di incidenti. Mi congratulo con l'arbitro François Letexier per aver attivato il protocollo antirazzismo, utilizzando il gesto del braccio per interrompere la partita e affrontare la situazione. La FIFA e il calcio mostrano piena solidarietà alle vittime di razzismo e di qualsiasi forma di discriminazione. Continuerò sempre a ribadire: No al razzismo! No a qualsiasi forma di discriminazione!".