Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
mercoledì 18 febbraio 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Mourinho non ci sta e attacca Vinicius: “È riuscito a far arrabbiare 60mila persone. Come fa il Benfica ad essere razzista...”

Tensione altissima allo stadio 'Da Luz' di Lisbona nel post-partita del playoff di Champions League: lo Special One insorge
3 min
TagsMourinhoviniciusBenfica-Real Madrid

LISBONA (PORTOGALLO) - Tensione altissima allo stadio 'Da Luz' di Lisbona, teatro del playoff di andata di Champions League tra i padroni di casa del Benfica e il Real Madrid. Dopo aver realizzato il gol dell'1-0, l'attaccante dei Blancos Vinicius riferisce all'arbitro, il francese Letexier, di aver ricevuto insulti razzisti da un giocatore avversario, indicando l'argentino Prestianni. Il brasiliano poi, alterato, si dirige verso le panchina e qui scoppia il caos: prima ha una discussione particolarmente accesa con l'allenatore del Benfica José Mourinho poi, in preda al nervosismo, raggiunge la panchina del Real e si siede, impedendo la ripresa del gioco. Il direttore di gara non può fare altro che attivare il protocollo anti-razzismo Fifa, mostrando la decisione allo stadio alzando le braccia a formare una 'X'. La partita viene sospesa per poi riprendere dopo 10 minuti in un clima rovente.

Mourinho attacca Vinicius: "Ha fatto arrabbiare 60mila persone"

Da quel momento in poi, la stella brasiliana dei 'Blancos' viene presa di mira dai tifosi portoghesi che lo tempestano di fischi a ogni tocco di palla. "Vinicius avrebbe dovuto festeggiare in modo più rispettoso, non far arrabbiare 60 mila persone", è il commento stizzito dello Special One che poi aggiunge: "Vinicius dice una cosa e Prestianni un'altra, non mi schiero con nessuno dei due. Il Benfica ha Eusebio come leggenda: non è un club razzista...".

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Champions League

Da non perdere

Benfica-Real Madrid sospesa per 10'Vinicius stende Mourinho

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS