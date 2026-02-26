Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
giovedì 26 febbraio 2026
Corriere dello Sport.it
Bologna, CR7, Zaniolo e Nba: le ultimissime

Bologna, CR7, Zaniolo e Nba: le ultimissime

Le probabili scelte di Italiano. Il portoghese compra quote dell'Almeria. Il post di benvenuto del secondogenito del calciatore. Le ultime dal basket Usa
2 min
TagsBolognaCR7Zaniolo

 

 

Il Bologna prova a completare l'opera: al Dall'Ara la squadra di Italiano riparte dalla vittoria 1-0 dell'andata in Norvegia. Bernardeschi e Rowe titolari, mentre Castro è nettamente favorito su Dallinga per il ruolo di centravanti. 

Cristiano Ronaldo mette i suoi soldi nel mondo del calcioLui stesso ha annunciato l'acquisizione di una quota del 25% del club iberico dell'Almeria, militante in Segunda Division. Non si conoscono i dettagli dell'operazione ma si parla di "ambizione" del giocatore e della voglia di "impegnarsi nell'azionariato di club di calcio professionistici”. 

Con un posto social, il calciatore dell’Udinese Nicolò Zaniolo annuncia la venuta al mondo del secondogenito Leonardo con Sara Scaperrotta, dopo la nascita di Tommaso nel 2021. 

Sei le partite disputate nella notte Nba e il protagonista, ancora una volta, è Nikola Jokic. Il fuoriclasse serbo trascina Denver al successo casalingo contro Boston (103-84) andando a referto con una doppia doppia da 30 punti e 12 rimbalzi (più 6 assist). 

 

© RIPRODUZIONE RISERVATA

