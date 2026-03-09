Lazio-Sassuolo, Calhanoglu, F1 e rugby: le ultimissime

Stasera non sarà deserto solo l’Olimpico, saranno deserti anche i dintorni. I tifosi non si raduneranno a Ponte Milvio. Niente presenza e niente eco dei cori. In prevendita sono stati piazzati 2.000 biglietti, è il record negativo delle quattro partite di protesta.

L'Inter è costretta a fare di nuovo a meno di Hakan Calhanoglu. Il centrocampista turco, rimasto in panchina nel derby perso contro il Milan, nella mattinata di oggi si è sottoposto a una risonanza magnetica che ha evidenziato un nuovo problema muscolare.

Il Gran Premio d'Australia ha regalato un'altra super rimonta di Max Verstappen, che ha ormai abituato appassionati e tifosi a gare epiche partendo dal fondo e risalendo fino alle prime posizioni. Più che del risultato in pista, l'olandese resta estremamente critico delle nuove monoposto e di quanto siano 'divertenti' da guidare. Max Verstappen correrà alla 24 Ore del Nürburgring, valida per l’Intercontinental GT Challenge, con il suo Verstappen Racing Team. L'olandese, annoiato dalla gara in Australia, scenderà su uno dei circuiti più iconici e difficili del mondo.

In attesa che si concluda l'edizione in corso, con l'Italrugby di Gonzalo Quesada che ha già battuto la Scozia all'esodio e poi l'Inghilterra e andrà a caccia del tris sul campo del Galles nell'ultima giornata, a Dublino è stato già ufficializzato il calendario del Guinness Sei Nazioni 2027.