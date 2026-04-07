Sinner, Vlahovic, calcio estero e Monte-Carlo Masters

Sinner debutta alla grande contro Humbert: 6-3 6-0 in un'ora e 4 minuti. Una partita dominata dall'inizio alla fine: la striscia incredibile di partite vinte consecutivamente nei Masters 1000 sale a 18 per il trionfatore del Sunshine Double, con 36 game di fila.

Durante il riscaldamento del secondo tempo della partita contro il Genoa, Dusan Vlahovic ha avvertito un problema al polpaccio sinistro: un fastidio che gli ha impedito di entrare in campo all'ultimo momento nella partita vinta per 2-0 davanti ai tifosi bianconeri.

Il mondo del calcio brasiliano è scosso da un nuovo scandalo: il difensore ecuadoriano del San Paolo, Robert Arboleda, ha lasciato il club senza autorizzazione. L’atleta, legato alla squadra di Serie A da oltre dieci anni, aveva espresso chiaramente il proprio disappunto verso la società, frustrato dall’impossibilità di trasferirsi durante il mercato di gennaio. La situazione è degenerata quando Arboleda ha lasciato il Brasile dirigendosi in Ecuador, senza il consenso del club, per protestare contro il mancato trasferimento. Al momento, né il San Paolo né il suo agente sarebbero riusciti a rintracciarlo.

Termina al primo turno l'avventura di Luciano Darderi al 'Rolex Monte-Carlo Masters', terzo '1000' stagionale, dotato di un montepremi di 6.309.095 euro, che si sta disputando sulla terra rossa del 'Country Club' di Montecarlo, nel Principato di Monaco. Sul 'Court EA de Massy', l'italo-argentino, numero 21 del ranking e 15° giocatore del seeding, si arrende per 7-6 (4), 5-7, 6-1 contro il polacco Hubert Hurkacz