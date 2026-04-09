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Sinner, Berrettini, calcio estero e Nba: le ultimissime

Sinner, Berrettini, calcio estero e Nba: le ultimissime

L'altoatesino avanza a Montecarlo. Il tennista romano si arrende al secondo turno. L'ultimo saluto a Lucescu. Le ultime dal basket Usa
2 min
TagssinnerBerrettiniLucescu

 

Jannik Sinner sembra dominare come al solito, poi improvvisamente soffre ma riesce comunque a chiudere il match in suo favore. È andata così la sfida sulla terra rossa del Masters 1000 di Montecarlo agli ottavi di finale contro il ceco Tomas Machac, con un primo set dominato e una lunga sofferenza fino alla vittoria nel terzo set. Il numero due del mondo centra così i quarti di finale, dove sfiderà il canadese Auger-Aliassime

 

Matteo Berrettini ha perso oggi (9 aprile) contro il baby brasiliano Joao Fonseca negli ottavi finale del Masters 1000 di MontecarloDopo aver spazzato via Medvedev nella giornata di ieri con un doppio 6-0 a sorpresa, l'azzurro non è riuscito a ripetersi e non ha centrato l’accesso ai quarti di finale a Montecarlo. 

 

Oggi l'ultimo saluto a Mircea Lucescu, la commovente camera ardente nello stadio di Bucarest. I soldati della guardia d'onore hanno reso omaggio all'allenatore della nazionale rumena morto lo scorso 7 aprile all'età di 80 anni. Mircea Lucescu in carriera ha allenato club come Inter, Galatasaray, Besiktas, Shakhtar Donetsk, Zenit San Pietroburgo e Dynamo Kiev, iniziando dal club rumeno Corvinul Hunedoara nel 1979.  

 

Anche senza Victor Wembanyama, out dopo il colpo al costato subìto contro i Philadelphia 76ers, gli Spurs non fermano la loro corsa conquistando la 61esima vittoria stagionale: battuto Portland 112-101. 

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