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Malagò, Openda, Nuoto e calcio estero: le ultimissime

Malagò, Openda, Nuoto e calcio estero: le ultimissime

L'ex presidente del CONI scelto con 18 voti. Scatta in automatico l'acquisto del belga. Riammessi gli atleti russi. Tragedia in Ghana
2 min
Tagsmalagòjuve

 

 

La Serie A ha scelto Giovanni Malagò. Il dirigente che ha guidato il Coni dal 2013 al 2025 è il primo candidato alla presidenza della Figc in vista delle elezioni del 22 giugno

 

Lois Openda è ufficialmente un nuovo giocatore della Juventus. In seguito all'ultimo turno di campionato, per il club bianconero è scattato l'obbligo di riscatto del cartellino del calciatore belga, fissato in estate a 40,6 milioni di euro

 

Rivoluzione nel nuoto, o ritorno al passato. È ufficiale lo stop al bando per gli atleti di Russia e Bielorussia, che potranno tornare a partecipare alle competizioni organizzate dalla Federazione mondiale di nuoto.

 

Tragedia nel calcio ghanese, dove un giovane calciatore ha perso la vita in seguito a un violento assalto armato. La vittima è Dominic Frimpong, 20 anni, giocatore del Berekum Chelsea, rimasto ucciso dopo essere stato colpito da un proiettile alla testa durante una rapina ai danni del pullman della squadra.

 

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