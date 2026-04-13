Malagò, Openda, Nuoto e calcio estero: le ultimissime

La Serie A ha scelto Giovanni Malagò. Il dirigente che ha guidato il Coni dal 2013 al 2025 è il primo candidato alla presidenza della Figc in vista delle elezioni del 22 giugno.

Lois Openda è ufficialmente un nuovo giocatore della Juventus. In seguito all'ultimo turno di campionato, per il club bianconero è scattato l'obbligo di riscatto del cartellino del calciatore belga, fissato in estate a 40,6 milioni di euro.

Rivoluzione nel nuoto, o ritorno al passato. È ufficiale lo stop al bando per gli atleti di Russia e Bielorussia, che potranno tornare a partecipare alle competizioni organizzate dalla Federazione mondiale di nuoto.

Tragedia nel calcio ghanese, dove un giovane calciatore ha perso la vita in seguito a un violento assalto armato. La vittima è Dominic Frimpong, 20 anni, giocatore del Berekum Chelsea, rimasto ucciso dopo essere stato colpito da un proiettile alla testa durante una rapina ai danni del pullman della squadra.