Musetti, Serie A, basket e Mondiali: le ultimissime

Torna in campo e vince Lorenzo Musetti, che, dopo la precoce eliminazione da Montecarlo, riparte dalla Spagna con il torneo Atp 500 di Barcellona sulla terra rossa. Il carrarino, testa di serie numero 2 nella città catalana, ha battuto in due set (7-5, 6-2) al primo turno il talento di casa, il 20enne spagnolo Martin Landaluce.

Era nell’aria dopo quanto accaduto nel tunnel del Ferraris e ora è arrivata anche l’ufficialità: il Giudice Sportivo ha sanzionato con due giornate di squalifica e ammenda Mikael Ellertsson e Domenico Berardi, protagonisti della rissa scoppiata al termine del primo tempo di Genoa-Sassuolo.

La Virtus Bologna piega Cantù e torna in testa alla classifica a pari merito con Brescia. Nel monday night della 'Segafredo Arena', valido per la 26esima giornata della regular season di Serie A.

La giornalista Tiziana Alla, sarà la prima voce della telecronaca dei Mondiali 2026 che si terranno tra Canada, USA e Messico. La Rai ha deciso di prendere questa decisione, affidando a lei, per la prima volta in assoluto, il ruolo di prima voce delle partite di Nazionale maschile