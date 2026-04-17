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Inter-Cagliari, Sassuolo-Como, Juve e Serie A: le ultimissime

Inter-Cagliari, Sassuolo-Como, Juve e Serie A: le ultimissime

I nerazzurri allungano in vetta. Disfatta pesante per la squadra di Fabregas. Locatelli rinnova. Ufficiale: l'anno prossimo saranno 4 le squadre in Champions
2 min
TagsSassuolo-ComoInter-Cagliarijuve

 

 

L'Inter cala il tris a San Siro contro il Cagliari e allunga in vetta a +12 dal Napoli secondo che domani affronterà la Lazio. Succede tutto nel secondo tempo: i nerazzurri vanno in vantaggio con Thuram, poi raddoppiano con Barella. Nel recupero finale ci mette la firma anche Zielinski.

Dopo la sconfitta contro l'inter il Como perde anche a Reggio Emilia. Gli uomini di Fabregas cadono al Mapei Stadium contro il Sassuolo per 2-1. Occasione ghiotta per allungare il proprio vantaggio al quarto posto per la Juventus e per la Roma. A segno Volpato e Nzola per i neroverdi, Paz per il Como.

Locatelli e la Juventus avanti insieme. Ufficiale il rinnovo del centrocampista fino al 30 giugno 2030. Il comunicato ufficiale del club bianconero: "La storia tra Manuel Locatelli e la Juventus prosegue nel segno della continuità, dell’appartenenza e della responsabilità": 

Con l'eliminazione anche del Bologna dall'Europa League e della Fiorentina dalla Conference non ci sono più squadre italiane nelle coppe europee. E questo significa che nella prossima stagione la Serie A avrà quattro squadre in Champions League, due in Europa League e una in Conference League. 

 

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