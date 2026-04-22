Lazio, Berrettini, Premier League e Chelsea: le ultimissime
È la Lazio a raggiungere l'Inter nella finale della Coppa Italia 2025/2026 dopo aver superato l'Atalanta ai calci di rigore. Eroe della serata il giovane portiere biancoceleste Motta, sbarcato a Roma a gennaio per sostituire Mandas come secondo e proiettato nel ruolo di titolare dall'infortunio alla spalla di Provedel.
Uno spento Berrettini fallisce l'esordio a Madrid contro il croato Dino Prizmic, vittorioso in due set senza troppo sforzo 6-3, 6-4.
Il Manchester City di Guardiola batte il Burnley ed è ora artefice del proprio destino. Agganciato l'Arsenal a quota 70, con i Citizens attualmente avanti grazie al maggior numero di gol fatti e oggi più vicini al titolo di campioni d’Inghilterra.
Fine della corsa per Liam Rosenior. L'allenatore è stato esonerato della dirigenza del Chelsea dopo la sconfitta contro il Brighton, la quinta di fila in Premier League.