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Lazio, Berrettini, Premier League e Chelsea: le ultimissime

Lazio, Berrettini, Premier League e Chelsea: le ultimissime

I biancocelesti superano l'Atalanta ai rigori. Il tennista romano esce al primo turno. Il City supera il Burnley. Esonerato Rosenior
2 min
TagsLazioBerrettiniCity

 

 

È la Lazio a raggiungere l'Inter nella finale della Coppa Italia 2025/2026 dopo aver superato l'Atalanta ai calci di rigore. Eroe della serata il giovane portiere biancoceleste Motta, sbarcato a Roma a gennaio per sostituire Mandas come secondo e proiettato nel ruolo di titolare dall'infortunio alla spalla di Provedel. 

Uno spento Berrettini fallisce l'esordio a Madrid contro il croato Dino Prizmic, vittorioso in due set senza troppo sforzo 6-3, 6-4. 

Il Manchester City di Guardiola batte il Burnley ed è ora artefice del proprio destino. Agganciato l'Arsenal a quota 70, con i Citizens attualmente avanti grazie al maggior numero di gol fatti e oggi più vicini al titolo di campioni d’Inghilterra. 

Fine della corsa per Liam Rosenior. L'allenatore è stato esonerato della dirigenza del Chelsea dopo la sconfitta contro il Brighton, la quinta di fila in Premier League.

 

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