Lazio, Serie A, Liga e Nba: le ultimissime

La finale di Coppa Italia e il derby, in questo ordine di importanza. La squadra di Sarri, però, potrà contare sulla spinta dei tifosi più caldi solamente nella finalissima di coppa contro l'Inter, non contro la Roma: questa la decisione dei gruppi organizzati della Lazio ufficializzata con un comunicato.

Il campionato di Serie A si avvia verso la conclusione. La Lega Serie A ha pubblicato il programma completo di anticipi e posticipi per la 36esima giornata, la terzultima del campionato. Occhi puntati sul big match tra Lazio e Inter che sii giocherà sabato 9 alle 18.

Una vittoria, quella contro il Celta Vigo, che ha fatto poco sorridere e tanto preoccupare i tifosi del Barcellona. La squadra di Flick, grazie alla vittoria per 1-0 al Camp Nou, ha riportato a nove i punti di distanza dal Real Madrid secondo. A segnare il gol decisivo è stato Lamine Yamal, il quale però è stato costretto a uscire per infortunio. Un problema che potrebbe addirittura precludergli il Mondiale.

Oklahoma City sfrutta al massimo il fattore campo e porta sul 2-0 la serie contro Phoenix, valida per il primo turno dei playoff di Nba. I Thunder archiviano la pratica in tre quarti per poi chiudere col punteggio finale di 120-107.