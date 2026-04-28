Sinner, Rocchi, Aia e Musetti: le ultimissime

Sinner torna ai quarti di finale di Madrid, dove mancava dal 2024, ed eguaglia il suo miglior risultato alla 'Caja Magica'. Jannik batte Cameron Norrie 6-2 7-5 in un'ora e 26 minuti

Il legale di Gianluca Rocchi, l'avvocato Antonio D'Avirro, rende noto che giovedì 30 aprile il designatore arbitrale autosospeso (sostituito da Dino Tommasi ad interim) perché indagato per frode sportiva dalla Procura di Milano "non si presenterà per rendere l’interrogatorio".

Luciano Buonfiglio, presidente del Coni, è tornato sul tema del commissariamento della Federcalcio italiana, chiudendo all'ipotesi: "Non mi lascio influenzare da destra o da sinistra o da chi vuole parlare al posto mio, non esiste. Io sono stato eletto per far rispettare le regole, ma il primo a rispettarle devo essere io. Non so se è sufficiente. Quando ci sono stati i presupposti per commissariare l'ho fatto, oggi no", sottolinea Buonfiglio.

Delude Lorenzo Musetti, eliminato agli ottavi del Masters 1000 di Madrid: l’azzurro cede 6-3 6-3 in un’ora e 15 minuti al ceco Jiri Lehecka. Mai in partita contro un avversario veramente in forma e senza errori.