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Champions League, Serie A, Internazionali e Nba: le ultimissime

Champions League, Serie A, Internazionali e Nba: le ultimissime

Psg in finale . Le designazioni del weekend. Grant supera Pigato. Le ultime dal basket Usa
2 min
TagsChampions-LeagueSerie AInternazionali d’Italia

 

 

Il Paris Saint Germain si qualifica alla finale di Champions League pareggiando 1-1 con il Bayern Monaco nella semifinale di ritorno all'Allianz Arena. La partita di andata a Parigi era terminata 5-4 per i francesi.

Per la 36esima giornata di campionato il designatore arbitrale ad interim Dino Tommasi ha scelto Daniele Chiffi della sezione di Padova per Parma-Roma, partita in programma domenica 10 maggio alle 18:00 al "Tardini" e fondamentale per i giallorossi nella corsa al quarto posto

Tyra Caterina Grant si aggiudica il derby azzurro contro Lisa Pigato e avanza al secondo turno degli Internazionali d'Italia 2026. 

Si aprono con i successi degli Oklahoma City Thunder sui Los Angeles Lakers (108-90) e dei Detroit Pistons sui Cleveland Cavaliers (111-101) le semifinali di Conference ai playoff Nba. Al Paycom CenterOklahoma domina in lungo e in largo imponendosi contro i gialloviola di JJ Redick in gara-1: protagonista del match è Chet Holmgren che mette a referto una grande doppia doppia da 24 punti e 12 rimbalzi.

 

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