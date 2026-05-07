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Real Madrid, Berrettini, Internazionali e Olimpiadi: le ultimissime

Real Madrid, Berrettini, Internazionali e Olimpiadi: le ultimissime

Momenti di tensione a Valdebebas. II tennista romano delude ancora. Paolini avanza al Foro. Rievocate le restrizioni agli atleti bielorussi
2 min
TagsReal MadridBerrettiniPaolini

 

 

Altissima tensione in casa Real Madrid. Il quotidiano spagnolo Marca nella giornata di mercoledì aveva parlato di un pesante faccia a faccia tra Valverde Tchouaméni, che sarebbero arrivati a un duro scontro fisico durante e dopo l’allenamento.

Matteo Berrettini ha esordito oggi (giovedì 7 maggio) agli Internazionali BNL d’Italia. Dopo aver raggiunto i quarti di finale al Challenger 175 di Cagliari, un risultato che ha contribuito a cancellare almeno in parte l’amarezza di Madrid, il romano e padrone di casa è stato subito eliminato da Alexei Popyrin, attuale numero 60 del ranking Atp.

Esordio con il brivido per Jasmine Paolini agli Internazionali di Roma. La campionessa in carica del torneo si impone in rimonta dopo quasi tre ore di gioco contro la francese Jeanjean, numero 127 del ranking. 

Revocate le restrizioni imposte agli atleti bielorussi per partecipare alle Olimpiadi. Questa la decisione del Cio (il comitato olimpico internazionale presieduto da Kirsty Coventry) che ha lasciato invece in vigore quelle per gli atleti russi

 

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