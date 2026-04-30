Berrettini stacca il pass per i quarti al Sardegna Open. "Ho giocato a un livello molto alto"

Matteo Berrettini non si ferma e si prende ancora applausi a Cagliari. Dopo la lunga battaglia all'esordio , il romano ha staccato il pass per i quarti del Sardegna Open . Importante il successo in due set (7-5, 6-3) di questo pomeriggio contro l'ultimo vincitore del Challenger 175, l'argentino Mariano Navone, testa di serie del torneo. E domani l'azzurro giocherà contro il vincitore della sfida sul Centrale tra Hubert Hurkacz ed Emilio Nava.

Match equilibrato nel primo set con brivido per un break subito al terzo game dall'italiano, ma Berrettini replica subito con un controbreak; il romano, poi, piazza il break decisivo del 7-5 evitando il tie break. Nel secondo parziale invece il momento chiave è al sesto game, con il break a zero che porta l'italiano sul 4-2. Poi Berrettini tiene il servizio sino alla vittoria definitiva.

Berrettini soddisfatto in Sardegna

"Ho giocato a un livello molto alto - Berrettini a fine gara - e ho sentito forte la carica del pubblico. Navone è un signor giocatore, io sono molto contento di aver giocato bene". Avanti anche Matteo Arnaldi contro Juan Manuel Cerundolo sul campo 14 del Tc Cagliari.

Fuori anche il numero 2 del seeding Adrian Mannarino, sconfitto al terzo set dall'olandese Jasper De Jong (3-6, 6-3, 1-6). Esordio vincente per la testa di serie numero 3 Nuno Borges contro Cristian Garin, sia pur con un successo sofferto: 6-4, 3-6, 7-6.