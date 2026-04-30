Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
giovedì 30 aprile 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Berrettini stacca il pass per i quarti al Sardegna Open. "Ho giocato a un livello molto alto"

Il romano ha superato un avversario complicato come Navone in due set (7-5, 6-3): avanza anche Arnaldi
3 min
TagsBerrettiniSardegna Open

Matteo Berrettini non si ferma e si prende ancora applausi a Cagliari. Dopo la lunga battaglia all'esordio, il romano ha staccato il pass per i quarti del Sardegna Open. Importante il successo in due set (7-5, 6-3) di questo pomeriggio contro l'ultimo vincitore del Challenger 175, l'argentino Mariano Navone, testa di serie del torneo. E domani l'azzurro giocherà contro il vincitore della sfida sul Centrale tra Hubert Hurkacz ed Emilio Nava.

 

 

Match equilibrato nel primo set con brivido per un break subito al terzo game dall'italiano, ma Berrettini replica subito con un controbreak; il romano, poi, piazza il break decisivo del 7-5 evitando il tie break. Nel secondo parziale invece il momento chiave è al sesto game, con il break a zero che porta l'italiano sul 4-2. Poi Berrettini tiene il servizio sino alla vittoria definitiva. 

Berrettini soddisfatto in Sardegna 

"Ho giocato a un livello molto alto - Berrettini a fine gara - e ho sentito forte la carica del pubblico. Navone è un signor giocatore, io sono molto contento di aver giocato bene". Avanti anche Matteo Arnaldi contro Juan Manuel Cerundolo sul campo 14 del Tc Cagliari.

 

 

Fuori anche il numero 2 del seeding Adrian Mannarino, sconfitto al terzo set dall'olandese Jasper De Jong (3-6, 6-3, 1-6). Esordio vincente per la testa di serie numero 3 Nuno Borges contro Cristian Garin, sia pur con un successo sofferto: 6-4, 3-6, 7-6.

 

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Tennis

Da non perdere

Berrettini, battutto KypsonPanatta, arriva la svolta

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS