Napoli, Sinner, Internazionali e Inter: le ultimissime
Il Napoli di Antonio Conte cade in casa contro il Bologna di Vincenzo Italiano, perdendo 3-2 allo stadio "Diego Armando Maradona". Decisivo il gol di Jonathan Rowe nel finale, dopo il tentativo di rimonta dei partenopei, capaci di pareggiare l'iniziale doppio vantaggio emiliano con le reti di Di Lorenzo e Alisson Santos. Per gli ospiti, a segno nel primo tempo Federico Bernardeschi e Riccardo Orsolini. Tutto facile.
Jannik Sinner domina al Foro Italico e conquista con autorità gli ottavi di finale degli Internazionali d'Italia. L’azzurro supera Alexei Popyrin, numero 60 del mondo, con un perentorio 6-2, 6-0 e martedì tornerà in campo per affrontare la sorpresa del torneo, Andrea Pellegrino.
Flavio Cobolli è eliminato dagli Internazionali d'Italia 2026. Il tennista romano, numero 12 del mondo, è stato sconfitto al terzo turno dall'argentino Thiago Agustín Tirante, numero 69 del ranking, che va avanti nel Masters 1000 del Foro Italico.
L'Inter potrebbe dover fare a meno di Marcus Thuram per la finale di Coppa Italia. L'attaccante francese ha accusato un problema nel corso dell'allenamento odierno. Sono previsti domani, alla vigilia della partita contro la Lazio, in programma mercoledì alle 21:00 allo Stadio Olimpico, gli esami per conoscere meglio le condizioni del giocatore.