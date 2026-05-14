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Sinner, Milan, Binaghi e Mondiali: le ultimissime

Sinner, Milan, Binaghi e Mondiali: le ultimissime

L'altoatesino supera Rublev. Allegri pensa all'addio. Le parole del numero uno del tennis. La finale diventerà uno show
2 min
TagssinnerMilanBinaghi

 

Tutto secondo pronostico: un solido Jannik Sinner si qualifica per la semifinale degli Internazionali d'Italia, Atp Masters 1000 in programma sui campi in terra rossa del Foro Italico a Roma. Il tennista azzurro, numero 1 del mondo e del tabellone, ha battuto facilmente in due set il russo Andrey Rublev.

Massimiliano Allegri starebbe seriamente pensando di lasciare il Milan al termine della stagione. A prescindere dai risultati che i rossoneri riusciranno a portare a casa nel corso degli ultimi 180' di campionato. Alla base della scelta, secondo la ricostruzione del Corriere della Sera, ci sarebbe l'insoddisfazione per il clima interno che sta accompagnando il finale di campionato.

Angelo Binaghi dice la sua sul caos Roma-Lazio dopo la vittoria di Sinner con Rublev in due set sul Centrale. Si va verso una finale con Jannik, il sogno dei tifosi è che ci sia un derby italiano con Darderi. Una cosa è certa, la finale in programma non prima delle 17 non sarà spostata, nemmeno di mezz'ora. "Secondo voi - dice il presidente della Fitp - oggi in Italia dobbiamo spostarci noi o il calcio? Fate questa domanda all'opinione pubblica e vediamo cosa vi rispondono. Noi ci siamo spostati per 25 anni

La finale del Mondiale di calcio 2026 sarà uno spettacolo che andrà oltre la competizione sportiva, come accade da decenni nel SuperBowl di football americano. Gli organizzatori kermesse iridata, in partenza l'11 giugno, hanno annunciato che nella finale in programma il 19 luglio al MetLife Stadium in New Jersey ci sarà uno show nell'intervallo della partita, con la partecipazione di  Madonna, Shakira e la star del K-Pop BTS.

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