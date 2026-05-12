Allegri porta in ritiro il Milan: tutti a Milanello con tre emergenze e un ballottaggio

MILANO - Il Milan va verso il ritiro a Milanello per compattarsi in vista delle ultime due partite decisive della stagione. La decisione era stata spoilerata appena dopo la sconfitta contro l’Atalanta dal ds Tare, e in queste ore si preparerà tutto dal punto di vista logistico, ma la squadra di Allegri da mercoledì rimarrà al centro sportivo per preparare la trasferta contro il Genoa in programma domenica alle ore 12.30.

Milan in ritiro prima del Genoa, tre gli squalificati

L’allenatore dovrà fronteggiare anche una piccola emergenza perché saranno tre i giocatori squalificati per somma di ammonizioni: Leao, Saelemaekers ed Estupinan, tre scelte in meno che si aggiungono all’indisponibilità di Luka Modric. Quest’ultimo sta cercando di recuperare per l’ultima giornata contro il Cagliari ma non è detto che ci riesca.

Allegri può ritrovare Pulisic, ballotaggio in regia

Sembra meno grave del previsto invece l’infortunio per Pulisic. L’americano aveva saltato la partita contro l’Atalanta per un fastidio muscolare ma gli esami hanno escluso lesioni. Pulisic dovrebbe giocare contro il Genoa, mentre accanto a lui potrebbe avere la meglio Gimenez. A centrocampo nuovo ballottaggio tra Ricci e Jashari.