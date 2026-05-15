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Sinner, Premier League, Roma e Serie B: le ultimissime

Sinner, Premier League, Roma e Serie B: le ultimissime

Rimandata per pioggia la semifinale. L'Aston Villa è in Champions. El Shaarawy saluta i giallorossi. Bari e Sudtirol pareggiano
2 min

 

È stato il giorno di Jannik Sinner in semifinale agli Internazionali d'Italia 2026 ma fino a quando non ha cominciato a piovere.  Il diluvio che si è abbattuto su Roma ha costretto gli arbitri a rinviare ufficialmente il match alle ore 23 circa sul paziale di 6-2 5-7 4-2.  Domani si torna in campo

L'Aston Villa strapazza il Liverpool nell'anticipo della trentasettesima e penultima giornata di Premier League e si qualifica con una giornata di anticipo alla prossima edizione della Champions League

Dopo dieci anni trascorsi in giallorosso Stephan El Shaarawy è al passo d'addio con la Roma. L'annuncio arriva nell'antivigilia del derby capitolino tramite un video emozionale ed un lungo e appasionato messaggio d'amore sui social. 

Bari-Sudtirol 0-0. Al San Nicola va in archivio l'andata dei playout di Serie B. I pugliesi di Longo, peggio piazzati in classifica al termine del campionato rispetto agli uomini di Castori, non riescono a imporre il fattore campo e sono ora obbligati a vincere nel match di ritorno, al Druso di Bolzano (venerdì 22 maggio, ore 20), per evitare la retrocessione in Serie C

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