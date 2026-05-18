Roma, Genoa, Modric e Nba: le ultimissime

Aggiornamenti sugli infortunati, in casa Roma, in vista dell'ultima partita di campionato sul campo del Verona, decisiva per la qualificazione in Champions League dei ragazzi di Gasperini. Da quanto si apprende oggi da Trigoria, Evan N'Dicka, infortunatosi ieri nel primo tempo del derby vinto 2-0 con la Lazio, è alle prese con una lesione di secondo grado del bicipite femorale destro.

È morto all'età di 62 anni l'ex calciatore brasiliano Geovani Silva. Idolo del Vasco da Gama, centrocampista anche della nazionale verdeoro (23 presenze e 5 reti tra il 1985 e il 1991), è morto d'infarto dopo essersi sentito improvvisamente male questa mattina.

Luka Modric guiderà ancora la Croazia ai prossimi Mondiali, nonostante i quasi 41 anni e la recente frattura allo zigomo rimediata in campionato durante Juventus-Milan dopo uno scontro con Manuel Locatelli. A confermarlo è stato il ct Zlatko Dalic, che ha presentato la lista preliminare dei 26 convocati: “Si sta allenando con una maschera facciale e sta bene. Forse questa pausa gli ha fatto bene. Vedremo le sue condizioni, ma non ho dubbi che sarà in buona forma”.

Cleveland batte i Pistons e raggiunge la finale di Eastern Conference. I Cavaliers si impongono 125-94 in una gara sette senza storia.