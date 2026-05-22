Guardiola, Inter, Roland Garros e Nba: le ultimissime

Pep Guardiola lascerà il Manchester City al termine della stagione, lo ha annunciato la società sui propri canali ufficiali. Il tecnico catalano, arrivato al club nel luglio 2016 (592 panchine totali), ha vinto tutto nel corso di questi dieci anni, durante i quali ha conquistato 20 trofei, tra cui la prima Champions League della storia del club, diventando così l’allenatore più vincente dei Citizens.

Il premio MVP della Serie A Enilive 2025/2026 come 'Migliore in Assoluto' è stato assegnato a Federico Dimarco.

Oggi è il giorno della protesta dei big contro il mancato aumento dei ricavi al Roland Garros. Non ci sarà il boicottaggio proposto da Sabalenka agli Internazionali d'Italia, che aveva raccolto il sostegno anche di Sinner e Paolini. La battaglia annunciata contro gli Slam inizierà in modo più soft, con un media-day ridotto. Sinner e gli altri tennisti che faranno le conferenze stampa non parleranno più di 15 minuti poi, cronometro alla mano, si alzeranno e andranno via. Inoltre i giocatori non faranno interviste singole, nemmeno con i detentori dei diritti tv, e nessuna interazione con i canali social ufficiali del Roland Garros.

I New York Knicks bissano il successo nelle finali Nba di Conference Est e si portano sul 2-0 contro i Cavaliers. Dopo la grande vittoria in rimonta nei supplementari in gara 1, è arrivato anche il successo nella seconda sfida, conclusa con il punteggio di 109-93.