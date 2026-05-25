Lazio, Napoli, Roland Garros e Nba: le ultimissime

La Lazio accelera per il futuro e il nome in cima alla lista sembra ormai essere quello di Gennaro Gattuso. L’ex commissario tecnico dell’Italia sarebbe infatti vicino a raccogliere l’eredità di Maurizio Sarri, destinato all’Atalanta.

È Antonio Conte il nome forte per la panchina del Milan. Anzi no. Quando sembrava che la proprietà rossonera volesse l’ormai ex allenatore del Napoli per ricostruire un gruppo e un ambiente devastati dalla mancata qualificazione in Champions, arriva il dietrofront. Non sarà lui ma un nome forte "che giochi come Fabregas". A decidere sarà Cardinale, mai più deleghe. Al suo fianco solo Ibrahimovic in questa fase delicatissima.

Cinque anni dopo la battaglia persa con Djokovic, Berrettini torna sui campi del Roland Garros e al debutto batte Fucsovics in quattro set 6-7 7-5 6-1 6-2. Grande prova per Matteo, dopo la delusione dell'eliminazione all'esordio a Roma. Il tennista romano combatte anche contro il caldo e dopo due set equilibrati, in cui ha saputo soffrire in avvio del secondo, prende il largo nel terzo e quarto set, quando l'ungherese crolla fisicamente. L'azzurro torna a conquistare una vittoria in un tabellone principale di uno Slam dall'Australian Open 2025.

Victor Wembanyama va a referto con 33 punti e trascina, ancora una volta, i San Antonio Spurs alla vittoria sugli Oklahoma City Thunder battuti con un roboante 103-82, riportando così l'equilibrio nelle finali di Western Conference di Nba ora sul 2-2.