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Sinner, Cobolli, Siviglia e atletica: le ultimissime

Sinner, Cobolli, Siviglia e atletica: le ultimissime

L'altoatesino elimiinato da Cerundolo. Il romano avanza a Parigi. Saltato l'accordo con Sergio Ramos. Nessuna lesione per Furlani
2 min
TagssinnerCobolliSiviglia

 

Clamorosa eliminazione per Jannik Sinner al Roland Garros, dove il numero uno del mondo ha ceduto al mancino argentino Juan Manuel Cerundolo.  

 

Il primo italiano a qualificarsi per il terzo turno del Roland Garros è stato Flavio Cobolli, capace di sconfiggere in tre set il cinese Yibing Wu. Dopo il successo in tre set al debutto ai danni del connazionale Andrea Pellegrino, il ventiquattrenne romano si è imposto con altrettanta facilità ai danni del numero 92 del mondo: 6-4 6-4 6-4 in poco più di due ore di gioco

 

Clamoroso in Spagna. Secondo quanto riportato da El Pais, sarebbe saltato l'accordo tra l'attuale proprietà del Siviglia e la cordata guidata da Sergio Ramos, ex capitano della formazione andalusa. 

 

Sospiro di sollievo per Mattia Furlani. Dopo l'infortunio (avvenuto nella fase di volo al quarto salto) subito a Xiamen (Cina), nel secondo appuntamento della Diamond League 2026, l'azzurro campione del mondo - uscito in barella piuttosto dolorante - si è sottoposto agli accertamenti strumentali e gli esami dovrebbero aver escluso lesioni

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