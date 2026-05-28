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Allegri, Udinese, Roland Garros e Giro d'Italia: le ultimissime

Allegri, Udinese, Roland Garros e Giro d'Italia: le ultimissime

Il tecnico ad un passo dal Napoli. Kabasele rinnova. Berrettini avanza a Parigi. Magnier vince la 18ª tappa
2 min
TagsAllegriUdineseBerrettini

 

 

Massimiliano Allegri sarà l'erede di Antonio Conte sulla panchina del Napoli. L'allenatore toscano, fresco di esonero dal Milan, ha superato Vincenzo Italiano nel gradimento di Aurelio De Laurentiis, presidente del club campano. 

 

L'Udinese blinda Christian Kabasele e, di fatto, mette a segno un nuovo acquisto in vista della prossima stagione. Il difensore belga, infatti, era in scadenza di contratto e libero di accordarsi con altri club, ma ha scelto di proseguire la propria avventura in bianconero firmando il rinnovo fino al 30 giugno 2027. 

 

Berrettini stacca il pass per il terzo turno del Roland Garros superando Rinderknech in tre set con il punteggio di 6-4, 6-4, 6-4 dopo poco più di due ore di gioco. 

 

Il francese Paul Magnier (Soudal Quick-Step) ha vinto la 18ª tappa del Giro d'Italia, da Fai della Paganella (Trento) a Pieve di Soligo (Treviso) di 171 chilometri, battendo in una volata ristretta gli italiani Edoardo Zambanini (Bahrain-Victorious) e Jonathan Milan (Lidl-Trek). 

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