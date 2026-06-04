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Sassuolo, Roma, Parma e Roland Garros: le ultimissime

Sassuolo, Roma, Parma e Roland Garros: le ultimissime

Grosso saluta i neroverdi. Saud riscattato dal Lens. Cuesta rimane iin gialloblù. Errani e Vavassori campioni per il secondo anno consecutivo
2 min
TagsGrossoRomaCuesta

Fabio Grosso lascia il Sassuolo: il club ha annunciato ufficialmente la risoluzione consensuale del contratto con l'allenatore. Il campione del mondo del 2006 lascia i neroverdi dopo due stagioni in panchina, un campionato di Serie B vinto e un decimo posto finale in Serie A da neopromossa. 

Abdulhamid Saud non è più un giocatore della Roma: il club giallorosso ha salutato ufficialmente il laterale saudita, che è stato riscattato dal Lens, che lo aveva prelevato in prestito la scorsa estate. Soldi freschi e preziosi nelle casse capitoline. 

Dopo le indiscrezioni dei giorni scorsi, ora è ufficiale: Carlos Cuesta sarà l'allenatore del Parma anche nella prossima stagione. Il tecnico spagnolo rimarrà dunque sulla panchina dei gialloblù dopo l'ultima annata, dove ha conquistato una salvezza tranquilla chiudendo al 13esimo posto. 

Sara Errani e Andrea Vavassori nella storia: i due azzurri si confermano la coppia regina del doppio misto mondiale trionfando, per il secondo anno di fila, al Roland Garros, secondo Slam del 2026

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