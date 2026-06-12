Sassuolo, Torino, Mondiali e F1: le ultimissime

Alberto Aquilani è il nuovo allenatore del Sassuolo: dopo giorni di indiscrezioni, è arrivato l'annuncio ufficiale del club neroverde. "Alberto Aquilani è il nostro nuovo allenatore, bentornato mister", si legge sui profili social del Sassuolo, che ricorda come l'ex fantasista è stato anche un calciatore della squadra emiliana tra gennaio e giugno del 2017, con 16 presenze in Serie A.

Nel giro di pochi minuti, il Torino ha ufficializzato tutti i cambiamenti che si sono concretizzati nelle ultime settimane: prima l'addio di Roberto D'Aversa, poi l'ufficialittà dell'arrivo del suo successore, Ignazio Abate.

Oggi, venerdì, sarebbe dovuta essere la serata dell'Italia, dell'esordio al Mondiale in Nord America nella partita contro i padroni di casa del Canada. Ma così non sarà, a Toronto in campo ci sarà la Bosnia, e gli Azzurri sul divano per il terzo torneo consecutivo. Persino Gianni Infantino ha punzecchiato l'Italia sul tema: "Abbiamo già valutato l'ipotesi di ampliare il torneo a 64 squadre per coinvolgere ancora di più il mondo intero", ha rivelato il presidente della Fifa al canale brasiliano CazéTV. "La questione è stata sottoposta al Consiglio Fifa, ma nel frattempo godiamoci questa prima edizione con 48 squadre. Con 64, magari l'Italia potrebbe qualificarsi...

Si alza ufficialmente il sipario sul weekend della Formula Uno a Barcellona, settima tappa del Mondiale. Sessione speciale per i team e i piloti, con sette rookie che hanno preso il posto dei piloti ufficiali. Tra questi il più veloce è stato Leonardo Fornaroli, 21 anni e reduce dal trionfo in F2, che a bordo della McLaren di Lando Norris ha segnato il quinto tempo in 1:17.216, a poochi decimi di distacco dalle prime posizioni.