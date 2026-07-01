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Wimbledon, Mondiali, Fiorentina e Cagliari: le ultimissime

Wimbledon, Mondiali, Fiorentina e Cagliari: le ultimissime

Sinner supera Borges. L'Inghilterra vola agli ottavi. I viola prendono Viery. Romano è rossoblù
2 min
TagssinnerMondialiFiorentina

 

 

 

Jannik Sinner approda al terzo turno di Wimbledon. Sul Centrale il numero uno del mondo supera in tre set il portoghese Nuno Borges, numero 48 del ranking ATP, al termine di due ore e mezza di partita tutt'altro che semplice. 

 

Con fatica, grande grande fatica, l’Inghilterra batte (2-1) la Repubblica Democratica del Congo e si qualifica per gli ottavi di finale del Mondiale. Decisiva la doppietta in rimonta di Harry Kane.

 

Viery è il primo colpo dell'era Grosso in casa Fiorentina. Attraverso un comunicato ufficiale il club toscano ha annunciato l'acquisto a titolo definitivo del difensore brasiliano classe 2005, che era arrivato nei giorni scorsi in Italia. Per il cartellino di Viery la Fiorentina ha pagato al Gremio circa 15 milioni di euro.  

 

Alessandro Romano è un nuovo giocatore del Cagliari. Il centrocampista svizzero, con passaporto italiano, classe 2006, lascia la Roma e sbarca in Sardegna alla corte di mister Fabio Pisacane. L'operazione si è conclusa tra le due società sulla base di un prestito con obbligo di riscatto

 

 

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