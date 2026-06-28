Viery abbraccia la Fiorentina

Certe suggestioni passano anche da una lettera. Quella “Y” nel cognome che riporta inevitabilmente alla memoria un certo Bobo Vieri . Ma Viery non è un centravanti: è un difensore, uno di quelli che il calcio europeo ha imparato da tempo a cercare anche in Sudamerica . Ventuno anni, mancino, un metro e 87, brasiliano, scuola Gremio . La Fiorentina ha deciso di puntarci con convinzione. Un’operazione da quindici milioni. Il centrale è atteso in città nelle prossime ore. Paratici l’ha strappato alla concorrenza del Nottingham Forest e del Porto . Un investimento significativo, che testimonia la volontà della società di Commisso junior di costruire una squadra giovane e di prospettiva.

Il retroscena

Dietro l’arrivo di Viery si nasconde anche un curioso intreccio di mercato che coinvolge la Juve. Nelle scorse settimane il Gremio aveva provato a inserire il difensore in un’operazione più ampia per riportare Arthur Melo in Brasile, utilizzando il cartellino del classe 2005 come pedina di scambio. Alla Continassa il profilo era stato valutato con attenzione, ma i bianconeri hanno preferito non affondare il colpo, frenati anche dalla gestione degli slot relativi agli extracomunitari. Una situazione che ha consentito alla Fiorentina di inserirsi con decisione e di chiudere l’operazione, battendo la concorrenza. Imposta l’azione come un regista aggiunto. La sua prima qualità è la costruzione dal basso. Non cerca mai la soluzione banale, accetta il rischio della giocata. Abbina forza e letture. È dominante nel gioco aereo, aggressivo nell’anticipo e rapido nelle coperture. Caratteristiche che gli consentono di reggere il duello fisico e le situazioni in campo aperto.

Il tecnico Luis Castro

L’ascesa di Viery è stata rapidissima. Solo un anno fa sembrava destinato a lasciare il Gremio a parametro zero per trasferirsi al Botafogo. Un’operazione praticamente definita, saltata all’ultimo momento grazie all’intervento della dirigenza di Porto Alegre. Il club ha rilanciato con un contratto fino al 2029 e ha blindato il ragazzo. Una scelta che si è rivelata vincente: promosso stabilmente in prima squadra da Luis Castro, Viery è diventato uno dei difensori più interessanti del Brasileirão.