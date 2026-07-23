Lazio, Roma, Barça e Rodri: le ultimissime

"Quando è arrivata la proposta della Lazio ho pensato fosse perfetta per me e per le mie caratteristiche. Sono contento di essere qui, questo è un grande club. Il mio obiettivo è quello di mantenere la porta inviolata. E possibilmente di fare anche qualche gol". Sono queste le parole di Danilho Doekhi, neo difensore biancoceleste, nella conferenza stampa di presentazione.

Dopo Summerville, che ha scelto l'Arbia, la Roma vede sfumare anche Garnacho. Il ventiduenne argentino resta in Premier League: l'Aston Villa lo ha acquistato ufficialmente in prestito dal Chelsea.

Il Barcellona ha annunciato l'ingaggio dell'esterno Karim Adeyemi dal Borussia Dortmund, senza specificare la cifra del trasferimento. L'esterno 24enne, nazionale tedesco, il secondo acquisto estivo per i campioni di Spagna in carica dopo l'inglese Anthony Gordon.

Non c'è pace per Rodri: il pallone d'oro 2024, fresco campione del mondo con la Spagna, rischia un lungo stop. Secondo le indiscrezioni raccolte dal 'The Guardian', il centrocampista del Manchester City rimarrebbe ai box per un lungo periodo a causa di un infortunio alla schiena che si porta dietro da tempo e che potrebbe rendere necessario un intervento chirurgico.