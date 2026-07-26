Napoli, Lazio, Roma e Inter: le ultimissime

Dopo il primo test contro l'Arezzo, il Napoli di Allegri trova la prima vittoria nella seconda (e ultima) amichevole del ritiro di Dimaro. Gli azzurri superano la Carrarese di Gabriele Cioffi per 2-0, con le reti, entrambe nel primo tempo, di Hojlund e Giovane.

Vittoria in scioltezza a Formello nella seconda uscita stagionale per la nuova Lazio di Gattuso. Dopo la sgambata con la Primavera, vinta in rimonta per 3-1, la squadra biancoceleste travolge la Flaminia Civita Castellana, formazione che milita in Serie D, con il punteggio di 6-0.

Amichevole dai due volti per la Roma contro il Cannes. Il 3-3 finale è frutto di un buon primo tempo dei giallorossi, a segno con Dybala (splendida punizione) e Malen. Nel recupero però l’arbitro espelle per doppia ammonizione in modo incomprensibile Wesley. E allora la squadra di Gasperini nel secondo tempo, oltre ai numerosi cambi, deve giocare anche con l’uomo in meno. Dybala segna di nuovo poi esce fuori il Cannes che pareggia all’ultimo secondo su rigore.

L'Inter manda in archivio con una vittoria in rimonta la seconda amichevole della preparazione estiva. Dopo il primo test contro l'SV Aasen, la squadra di Chivu ha battuto 2-1 in rimonta il Karlsruher, club della seconda divisione tedesca. Decisiva una doppietta di Diouf, a cavallo tra il 91' e il 94', per ribaltare l'iniziale svantaggio