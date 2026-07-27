Nazionale, Roma, Juve e Venezia: le ultimissime

Paolo Maldini e Leonardo rassegnano le proprie dimissioni da direttore tecnico dell'Italia e advisor del Club Italia. Questa la decisione dei dirigenti scelti pochi giorni fa dal presidente della Federcalcio, Giovanni Malagò, dopo il clamoroso dietrofront per la nomina di Andrea Pirlo come commissario tecnico della Nazionale.

La Roma ha in mano il futuro di Santiago Castro: i giallorossi hanno il sì del Bologna per il trasferimento dell'attaccante argentino nella Capitale dopo l'ultima offerta. Tutti i documenti sono pronti per le firme e dopo le ultime ore di riflessioni l'ex Velez sta per approdare alla corte di Gasperini. Stasera è atteso in città, domani le visite mediche.

La Juve e tutto il mondo bianconero, oltre a familiari e amici, piangono la morte della mamma di Luciano Spalletti, Ilva, figura fondamentale nella vita del tecnico, come lui stesso ha più volte raccontato. La madre dell'ex ct della Nazionale aveva 93 anni e viveva a Spicchio-Sovigliana, frazione del comune di Vinci, in provincia di Firenze.

Galatasaray-Venezia 0-3. Contro un avversario quotato, gran prestazione e bel tris per gli arancioneroverdi di Stroppa nella prima amichevole internazionale del precampionato, disputata nella cornice dell'Hofmann Personal Stadion di Linz (Austria).