Nazionale, Brescia, Francia e scherma: le ultimissime

Svolta per la panchina della Nazionale: Giovanni Malagò ha annunciato al Consiglio federale e alla stampa che Roberto Mancini sarà il nuovo ct dell'Italia. Il presidente ha inoltre comunicato la scelta di Claudio Ranieri come nuovo direttore tecnico.

Cala il sipario su 114 anni di storia: il Tribunale dichiara il fallimento del Brescia Calcio. La decisione è giunta proprio nel giorno del 70° compleanno di Massimo Cellino. Con la sentenza n. 253/2026, la Sezione procedure concorsuali ha disposto l'avvio della liquidazione giudiziale per la società con sede a Torbole Casaglia, mettedo un punto definitivo alla parabola del club che per oltre un secolo ha calcato i palcoscenici della Serie A e della Serie B.

La notizia era nell'aria da giorni, ma solo ora è arrivata l'ufficialità: Zinedine Zidane è il nuovo alleantore della Francia. Il tecnico francese torna in panchina per prendere il posto di Didier Deschamps, che ha lasciato i transalpini dopo l'ultimo Mondiale chiuso al quarto posto: la sua era si chiude dopo ben 14 anni. Zidane, campione del Mondo nel 1998, torna ad allenare dopo 5 anni di assenza, con l'addio al Real Madrid nel 2021.

L'Italia del fioretto maschile vince la medaglia d'oro ai Mondiali di scherma di Hong Kong. Sulle pedane della 'AsiaWorld-Arena', Guillaume Bianchi, Filippo Macchi, Tommaso Marini e Tommaso Martini - guidati in panchina dal ct Simone Vanni - battono 45-44 in finale i padroni di casa, grazie a una grande rimonta di Bianchi nell'ultimo assalto, con 4 stoccate di svantaggio recuperate.