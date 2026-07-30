Roma, Lazio, tennis e volley: le ultimissime

Il calciomercato della Roma entra nel vivo: i giallorossi sono ormai in chiusura per il greco Konstantinos Koulierakis del Wolfsburg, tassello per rinforzare la retroguardia a disposizione di Gian Piero Gasperini. Ma non è finita qui; Antonio Nusa ha dato la sua disponibilità al trasferimento nella capitale, ma il Lipsia chiede 55 milioni. E intanto l'acquisto di Castro è ufficiale.

Attimi di tensione durante l'allenamento della Lazio di questa mattina. I biancocelesti stanno continuando la preparazione estiva a Formello sotto le indicazioni di Gattuso, che chiede intensità e grande impegno durante ogni seduta di lavoro. Dopotutto, la stagione si avvicina. Dopo un'ora circa di allenamento, però, un contrasto subìto da Taylor ha fatto innervosire il centrocampista, che si è scontrato verbalmente con l’allenatore.

Si è interrotta al debutto l'avventura di Luciano Darderi al Mifel Tennis Open, torneo Atp 250 in programma sul cemento di Los Cabos. Il tennista azzurro, testa di serie numero 2 del tabellone messicano e n.23 del ranking mondiale, si è dovuto arrendere a un problema al braccio destro durante il match d'esordio al secondo turno contro il ceco Dalibor Svrcina.

Termina ai quarti di finale l'avventura dell'Italia nella Volleyball Nations League 2026. Gli azzurri del ct Fefè De Giorgi vengono travolti dagli Stati Uniti che si impongono con un netto 3-0 (25-22, 25-21, 25-21) staccando così il pass per la semifinale della prestigiosa kermesse internazionale.