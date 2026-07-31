Milan, Roma, Napoli e nuoto: le ultimissime

Il Milan continua la tournée estiva in Australia , ma la giornata è stata inevitabilmente segnata dalla notizia della scomparsa di Franco Baresi , storico capitano e simbolo del club rossonero. Al termine dell'allenamento svolto a Perth , la squadra ha voluto rendere omaggio a una delle figure più rappresentative della propria storia con un momento di raccoglimento .

Niente Galles per Angeliño e Salah-Eddine. Entrambi i terzini non sono stati convocati per via dei loro futuri trasferimenti in altri club. L’esterno spagnolo ha praticamente definito il suo passaggio al Deportivo La Coruña mentre il club sta cercando di convincere il marocchino a trasferirsi all’Olympiakos. Nessuna sorpresa invece per la lista dei convocati per il ritiro in Galles: ci sono Dybala e Malen, così come Soulé ed El Aynaoui.

Napoli, primo allenamento a Castel di Sangro: Gutierrez in gruppo, Lucca ancora a parte. Prima seduta per la squadra di Massimiliano Allegri allo stadio Teofilo Patini, che prosegue così la preparazione estiva. Gli azzurri hanno lavorato divisi in due gruppi: la seduta è iniziata con una fase in palestra, per poi proseguire sul campo con esercitazioni tattiche.

Nel primo evento da medaglia agli Europei di nuoto di Parigi, l'Italia di Oscar Bertone è oro nel mixed team event di tuffi all’Olympic Aquatic Centre di Saint-Denis. Chiara Pellacani, Matteo Santoro, Sarah Jodoin Di Maria e Raffaele Pelligra (18 anni da compiere a dicembre) arrivano davanti alla Russia (che gareggia sotto il nome di 'Atleti neutrali B'), argento, con il punteggio di 410.60.