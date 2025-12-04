Corriere dello Sport.it
sabato 6 dicembre 2025
EPT Praga 2025, si parte: Camosci subito protagonista

Iniziata la tappa al King's Casino: il player azzurro si fa notare nel Mystery Bounty da 10.200€ di buy-in
1 min

La tappa dell’European Poker Tour 2025 a Praga è iniziata e tra i primi tornei, come ogni inizio festival EPT, c’è il Mystery Bounty da 10.200€ di buy-in. In 27 giocatori si sono presentati al day 1 e in 12 sono riusciti a qualificarsi al day 2: tra questi c’è anche l’azzurro Enrico Camosci, in quinta posizione, e subito protagonista al King's Casino presso l'Hilton Prague. Eliminato, invece, l’altro italiano Candido Cappiello. Il day 1 si è concluso con il ceco Binar nettamente al comando. 

