Main Event EPT Praga 2025, ecco il Day 4: segui la diretta streaming© .

Il Main Event dell’EPT Praga 2025 entra nel vivo. Sono 45 i giocatori che si sono qualificati dal Day 3 al Day 4 e che sono ancora in corsa. Si giocheranno 5 livelli oppure fino al raggiungimento di 16 giocatori left. Il Day 4 inizia alle 12 con un player italiano chipleader: si tratta di Gianfranco Iaculli, primo con un totale di 163 Big Blind. Segui il Main Event in diretta streaming sul nostro sito.