venerdì 12 dicembre 2025
Main Event EPT Praga 2025, ecco il Day 4: segui la diretta streaming© .

Main Event EPT Praga 2025, ecco il Day 4: segui la diretta streaming

Il torneo più importante entra nel vivo: sul nostro sito è possibile seguirlo in tempo reale
2 min

Il Main Event dell’EPT Praga 2025 entra nel vivo. Sono 45 i giocatori che si sono qualificati dal Day 3 al Day 4 e che sono ancora in corsa. Si giocheranno 5 livelli oppure fino al raggiungimento di 16 giocatori left. Il Day 4 inizia alle 12 con un player italiano chipleader: si tratta di Gianfranco Iaculli, primo con un totale di 163 Big Blind. Segui il Main Event in diretta streaming sul nostro sito.

La diretta streaming del Main Event

Sul nostro sito è possibile seguire l’EPT Praga Main Event 2025 in diretta streaming. Seguilo in tempo reale. Ecco il programma delle dirette live fino alla conclusione del Main Event.

Venerdi 12 Dicembre

12:30 CET

EPT PRAGUE: MAIN EVENT – DAY 4

Sabato 13 Dicembre

12:30 CET

EPT PRAGUE: MAIN EVENT – DAY 5

Domenica 14 Dicembre

13:00 CET

EPT PRAGUE: MAIN EVENT – FINAL TABLE

EPT Praga 2025, date e tornei più importanti

EPT Praga, l’albo d’oro del Main Event: c’è anche un italiano

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Poker Sportivo

