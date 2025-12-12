Main Event EPT Praga 2025, ecco il Day 4: segui la diretta streaming
Il Main Event dell’EPT Praga 2025 entra nel vivo. Sono 45 i giocatori che si sono qualificati dal Day 3 al Day 4 e che sono ancora in corsa. Si giocheranno 5 livelli oppure fino al raggiungimento di 16 giocatori left. Il Day 4 inizia alle 12 con un player italiano chipleader: si tratta di Gianfranco Iaculli, primo con un totale di 163 Big Blind. Segui il Main Event in diretta streaming sul nostro sito.
La diretta streaming del Main Event
Sul nostro sito è possibile seguire l’EPT Praga Main Event 2025 in diretta streaming. Seguilo in tempo reale. Ecco il programma delle dirette live fino alla conclusione del Main Event.
Venerdi 12 Dicembre
12:30 CET
EPT PRAGUE: MAIN EVENT – DAY 4
Sabato 13 Dicembre
12:30 CET
EPT PRAGUE: MAIN EVENT – DAY 5
Domenica 14 Dicembre
13:00 CET
EPT PRAGUE: MAIN EVENT – FINAL TABLE
